USMIA / Emergenza Coronavirus – Carenza di Dispositivi di Protezione individuale.

Roma, 18 mar 2020 – COMUNICATO STAMPA. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Emergenza Coronavirus – Carenza di Dispositivi di Protezione individuale. Abbiamo già trattato l’argomento lo scorso 11 marzo. Analogamente i principali organi di informazione hanno stigmatizzato la grave carenza di dispositivi di protezione individuale (mascherine) per le Forze dell’ordine e personale delle Forze Armate impegnato nelle città per esigenze di controllo, pattugliamento e vigilanza.

La sensibile problematica rimane, purtroppo, ancora irrisolta per oggettive difficoltà di approvvigionamento. Su richiesta dei tanti colleghi impegnati sul territorio ci

permettiamo, tuttavia, di fornire una indicazione, direttamente alle Autorità responsabili della Protezione civile: per i DPI (tipo FP3), considerata l’evidente impossibilità di soddisfare contestualmente tutte le necessità, venga previsto, possibilmente in giornata, l’immediato prioritario soddisfacimento delle esigenze dei militari impegnati nelle sei zone rosse (Campania ed Emilia Romagna) di recentissima costituzione.

Roma, 18 marzo 2020

LA SEGRETERIA NAZIONALE USMIA



Cerca nel sito Search for: