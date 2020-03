Coronavirus: a militari tamponi in 36 ore anche senza sintomi. Stessa cosa per il personale Sanitario

ROMA, 20 mar 2020 – UTILE SOPRATTUTTO PER APPRONTARE IL PERSONALE MILITARE PER DARE IL CAMBIO AI COLLEGHI ALL’ESTERO, CHE ASPETTANO DI RIENTRARE IN PATRIA. (ANSA) – Corsia preferenziale per il personale militare, oltre che per quello sanitario, nell’esecuzione dei test con tampone: i risultati dovranno essere consegnati entro 36 ore e tale personale potrà effettuare il tampone anche in assenza di sintomi. L’indicazione è contenuta nella circolare del ministero della Salute ‘Covid-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SarsCov2’.

“Si ribadisce – si legge – che nei laboratori autorizzati per le analisi dei tamponi, la presentazione di campioni afferenti a personale militare ed a esso congiunto (anche in assenza di evidenze cliniche), dovrà ottenere priorità e la comunicazione del risultato dovrà avvenire in un arco di tempo massimo di 36 ore”. L’effettuazione delle analisi “anche in assenza di evidenze cliniche – si spiega – è determinata dalla necessità di garantire la prontezza operativa delle Unità dispiegate in Patria e in zona di operazioni”. (ANSA).

Cerca nel sito Search for: