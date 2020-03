COVID-19: SOLO OGGI ABBIAMO AVUTO 793 DECESSI. Viminale, vvf anche per trasporto farmaci. L’esercito nei quartieri delle citta’.

Roma, 21 mar 2020 – 4.821 NUOVI INFETTI. 943 SONO I NUOVI GUARITI. I DECESSI 793. La Conferenza stampa delle ore 18 del 21 marzo:

53.578 i casi totali, le persone attualmente positive sono 42681, 4825 deceduti e 6.072 guariti.

Tra i 42.681 positivi:

22116 si trovano in isolamento domiciliare

17708 ricoverati con sintomi

2857 in terapia intensiva

Viminale, vvf anche per trasporto farmaci

Anche i vigili del fuoco potranno essere chiamati dai prefetti per il trasporto urgente di farmaci o altri materiali sanitari. Lo scrive Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in una direttiva inviata oggi a tutti i prefetti.

A Bari esercito nei quartieri indisciplinati

Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ieri si è riunito a Bari in videoconferenza, ha disposto l’impiego “di parte del contingente militare dell’operazione ‘Strade sicure’ non solo nei servizi di vigilanza del centro cittadino, ma anche in altre zone del capoluogo in cui si è registrata una maggiore inclinazione a disattendere le limitazioni previste dai decreti del governo”. È quanto si legge in una nota della Prefettura di Bari.

Militari in campo per zona rossa nel Salernitano

Attivati dall’Esercito alcuni check point che presidiano la zona rossa dei quattro comuni del Vallo di Diano, a sud di Salerno, interessata dall’emergenza coronavirus. Una quarantina i militari che dalla tarda mattinata di oggi sono presenti in particolare ai varchi di ingresso di Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina, comuni sotto quarantena dallo scorso 15 marzo per disposizione del governatore De Luca dopo l’impennata di contagi. (REPUBBLICA.IT)

