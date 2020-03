Notizia delle ore 9.00: Bergamo, altri mezzi militari impiegati per il trasporto delle bare

Roma, 21 mar 2020 – E CI SONO ANCORA SUI SOCIAL COLORO CHE MINIMIZZANO. MA LA BOCCA CHIUSA SU QUESTO ARGOMENTO NON LA SANNO TENERE TUTTE QUELLE PERSONE CHE PER PARTITO PRESO ORMAI SI VERGOGNANO DI AMMETTERE CHE E’ UNA TRAGEDIA E CONTINUANO A TERGIVERSARE PER DIRE LA LORO VERITA’? La info delle ore 9.00: Altri mezzi militari hanno raggiunto questa mattina (vedi qui) il cimitero monumentale di Bergamo per portare via le decine di feretri che giacciono nella camera mortuaria e nella chiesa, perché il forno crematorio non riesce a far fronte a questo periodo di emergenza da coronavirus. Soltanto ieri si sono registrati 88 morti nella Bergamasca. (repubblica.it)

Cerca nel sito Search for: