Il supporto dell’Aeronautica militare all’emergenza sanitaria

Roma, 22 mar 2020 – Comunicato difesa.it. Due aerei militari sono atterrati l’altro giorno all’Aeroporto Militare di Pratica di Mare con oltre sette tonnellate di materiale sanitario a supporto all’emergenza Covid-19. ​Sono atterrati intorno alle 8:30 di mattina – presso l’aeroporto di Pratica di Mare – due velivoli dell’Aeronautica Militare, un KC-767 del 14° Stormo ed un C-130J della 46^ Brigata Aerea, partiti alle prime luci dell’alba da Colonia, in Germania, con un carico di circa sette tonnellate di attrezzature per l’assistenza respiratoria ed altri apparati di supporto e materiale sanitario per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Il materiale, destinato alla Protezione Civile, sarà distribuito alle strutture ospedaliere maggiormente in difficoltà per l’emergenza sanitaria in atto nel Paese.

Questo genere di missioni rientrano nell’ambito delle attività di supporto – fortemente volute dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini – che le Forze Armate stanno assicurando in concorso al Dipartimento della Protezione Civile e agli altri Dicasteri impegnati per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 nel nostro Paese.

Un dovere che vede, in particolare, l’Aeronautica Militare impegnata per il trasporto di pazienti in bio-contenimento, attraverso speciali barelle isolate A.T.I. (Aircraft Transit Isolator), dalle aree e dagli ospedali del Nord Italia, in questo momento maggiormente colpiti dall’emergenza. (difesa.it)

