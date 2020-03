Richiesta di moratoria urgente sugli sfratti per alloggi della Difesa.

Roma, 22 mar 2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS, CASADIRITTO CHIEDE LA SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI. Non passiamo da una emergenza da coronavirus in atto ad una aggiunta di un’altra emergenza legata alla casa.

Egregi Rappresentanti dell’Autorità Politica della Difesa, In un quadro preoccupante per il succedersi di importanti e gravi avvenimenti, unitamente a precisi provvedimenti in itinere, , questo Comitato CASADIRITTO chiede per le motivazioni riportate, che le Vostre Autorità Politiche si facciano interpreti di emettere un provvedimento d’urgenza al fine di concedere una moratoria riguardante gli sfratti attualmente in itinere e quelli di prossima emissione nell’immediato futuro. Le motivazioni principali sono:

. l’attuale rallentamento dei Lavori del Parlamento ed in particolare delle Commissioni Difesa, Organi anche di Sindacato Ispettivo e Controllo;

. far fronte ai numerosi casi segnalati che descrivono situazioni di bisogno e fragilità;

. Attuale situazione del Paese in conseguenza delle attuali difficoltà economiche che hanno una ricaduta sui canoni;

. incidenza e ricaduta sulla situazione sanitaria dovuta al proliferare della pandemia attualmente in corso.

. lo stato in cui attualmente i TAR non possono svolgere la loro normale attività in materia di eventuali ricorsi per la sospensione dell’attività ordinaria dei Tribunali Amministrativi stessi; . difficoltà di normale reperimento di altra abitazione alternativa, in presenza di un blocco delle attività, in particolare la mobilità, impedimenti di contatto con privati, e la chiusure di agenzie e uffici normalmente dedite ad attività del settore immobiliare, in derivazione di precisi provvedimenti governativi.

Per tali motivazioni confidando anche sulla sensibilità sociale delle Autorità in indirizzo, questo Comitato, che rappresenta migliaia di utenti senza titolo originario di concessione, certo che questa richiesta venga accolta nella maniera urgente che il caso richiede ,attraverso le forme che l’Autorità Politica stessa riterrà opportuna, chiede l’adozione del provvedimento sopracitato.

Cordiali saluti

IL CORDINATORE NAZIONALE DI CASADIRITTO

Sergio Boncioli

Via GARIBALDI 3, 00153 Roma. Tel. 06 5883981 – 3392378119, e mail sergio.boncioli@fastwebnet.it

