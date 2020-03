CEDOLINO STIPENDIO, NOIPA CI DICE CHE OGGI E’ IL GIORNO DI PAGA

Roma, 23 mar 2020 – NONOSTANTE IL CORONAVIRUS, LO STIPENDIO E’ ARRIVATO PUNTUALE. Uno stipendio che dobbiamo meritarci soprattutto in questi momenti sfortunati della vita sociale, dove chi per dovere “militare” e chi per volontariato, aiuta la protezione civile, gli ospedali, l’ordine pubblico. E’ un momento difficile ma tutti insieme riusciremo a superarlo.

Questo mese troviamo in busta paga le previste ritenute irpef – addizionali – per la vita dei Comuni e le spese della Regione. Dureranno per 9 mesi e si concludono quindi con il mese di novembre 2020 (marzo – novembre).

