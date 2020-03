Confindustria, Il Presidente BOCCIA: “Perderemo cento miliardi al mese”. Nonostante tutto i sindacati si preparano allo sciopero? E se scioperassero i medici, gli infermieri, le oss, i portantini e lavoratori vari della sanita’?

Roma, 23 mar 2020 – PER ORA NON SE NE PARLA APERTAMENTE. MA TUTTI LO PENSANO E TACCIONO. CI SARA’ UN CONTO ECONOMICO ENORME DA COLMARE? Questo il pensiero del Presidente BOCCIA: “Con questo decreto si pone una questione che dall’emergenza economica ci fa entrare nell’economia di guerra”, avverte il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di Circo Massimo su Radio Capital. “Il 70 per cento del tessuto produttivo italiano chiuderà, vuol dire che perdiamo 100 miliardi ogni 30 giorni”.

Mentre i sindacati riscaldano i motori.

Decreto fabbriche, i metalmeccanici lombardi annunciano sciopero

I lavoratori delle aziende metalmeccaniche della Lombardia sciopereranno mercoledì 25 marzo per 8 ore. Lo fa sapere il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli. La decisione, spiega, “è stata presa perché si consideri la Lombardia una regione dove sono necessarie misure più restrittive sulle attività da lasciare aperte”.

Boccia: “Sciopero generale? Non capisco su cosa”

“I sindacati dicono che si fa poco e sono pronti allo sciopero generale? Non capisco su cosa. Dico loro di guardare alle cose con grande buon senso, è un momento delicato e il mio appello è di passare dagli interessi alle esigenze, lavoriamo insieme a loro per condividere l’obiettivo di quel decreto”. Così il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, intervistato in Circo Massimo su Radio Capital, commenta la possibilità che i sindacati proclamino lo sciopero per chiedere misure più restrittive nella chiusura delle fabbriche. (repubblica.it)

