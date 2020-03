CORONAVIRUS, LA SITUAZIONE DI OGGI RESA NOTA DALLA PROTEZIONE CIVILE: + 3.780 NUOVI INFETTI. IN LIEVE CALO RISPETTO A IERI. Domani nuove misure per chi non rispetta le regole. Previsto Consiglio dei Ministri ad hoc. Probabile provvedimento su multe fino a 2.000 euro e confisca di moto e auto ai ‘furbetti’ che aggirano le regole.

Roma, 23 mar 2020 – UNA PANDEMIA CHE HA COLPITO TUTTO IL MONDO E IN PARTICOLARE L’ITALIA, ESSENDO ANCORA IL SECONDO PAESE AL MONDO PER NR. DI POSITIVI AL VIRUS, DOPO LA GRANDE CINA, CON UN TOTALE DI 63.927 POSITIVI FINO AD OGGI. Anche i deceduti in lieve calo: oggi sono 601. Questo calo e’ stato possibile grazie al blocco quasi totale della circolazione delle persone, messo in campo dagli esperti e poi con Decreto del Governo. Per allentare queste misure drastiche, che avranno conseguenze anche economiche e lavorative di non poco conto, bisognera’ aspettare gli esiti statistici che arriveranno da qui all 3.4.2020.

A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri previsto domani 24.3 per le 15,00 è stato anticipato di un’ora, alle 14,00. Sul tavolo le sanzioni per chi non si attiene alla stretta anti-Covid19, con la possibilità di introdurre multe fino a 2.000 euro e confisca di moto e auto ai ‘furbetti’ che aggirano le regole. Oltre ad uniformare -uno degli obiettivi del provvedimento- le sanzioni su tutto il territorio nazionale.

Conferenza stampa delle ore 18 del 23 marzo

63927 i casi totali, le persone attualmente positive sono 50418, 6077 deceduti e 7432 guariti.

Tra i 50418 positivi:

26522 si trovano in isolamento domiciliare

20692 ricoverati con sintomi

3204 in terapia intensiva

