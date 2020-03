COCER ESERCITO, ESIGENZA COVID-19: interventi legislativi in merito ai decreti legge in esame

Roma, 24 mar 2020 – Pubblichiamo di seguito la delibera nr. 16 del Cocer Esercito, in merito all’oggetto. In particolare si chiede un intervento sulle ore di straordinario previste per il personale impegnato con STRADE SICURE. Disparita’ di trattamento tra militari e poliziotti.

