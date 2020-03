CORONAVIRUS, PER IL TERZO GIORNO E’ IN LIEVE FLESSIONE IL DATO GIORNALIERO NAZIONALE, MA SI CONTANO AUMENTI CONTENUTI IN ALTRE CITTA’

Roma, 24 mar 2020 – AUMENTI GIONALIERI DEI POSITIVI IN CALO MA PIU’ DECEDUTI. Questa notte sono decedute 743 persone‬. Per molte famiglie e’ una tragedia. Fino ad ora hanno perso la vita 6.820 nostri concittadini. Se continua cosi’, tra 3 o 4 giorni molto probabilmente superiamo i positivi dell’intera Cina, che sono stati circa 81.000. La situazione di normalita’ e’ lunga, anche perche’ sta aumentando in tutto il resto del mondo.

Conferenza stampa delle ore 18 del 24 marzo

66176 i casi totali, le persone attualmente positive sono 54030, 6820 deceduti e 8326 guariti.

Tra i 54.030 positivi:

28697 si trovano in isolamento domiciliare

21937 ricoverati con sintomi

3396 in terapia intensiva

