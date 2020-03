“… di osservarne la Costituzione e le Leggi… salvaguardia delle libere istituzioni “. COMUNICATO STAMPA del SINDACATO MILITARE SIULM

Roma, 24 mar 2020 – COMUNICATO STAMPA del SINDACATO MILITARE SIULM. “… di osservarne la Costituzione e le Leggi… salvaguardia delle libere istituzioni “. Essere Sindacato Interforze a 360°, per il SIULM, ha un profondo significato democratico e preciso rivolto alla massima tutela del personale di tutte le FF.AA, CC, Gdf e CdP, partendo dalla formula del giuramento prestato e dalla democraticità dell’ordinamento militare che si informa ai principi costituzionali.

Lo dimostrano i tanti comunicati diramati in questa emergenza per la pandemia da Covid-19, informazioni, richieste e proposte per stimolare e sensibilizzare i vari Comandi delle forze armate e Comandanti Generali a tutelare il personale.

Questo è il compito di un sindacato e così noi lo concepiamo dalla nascita. Ora, in questi giorni di drammatica emergenza in cui versa il nostro paese, sono apparsi in rete da parte di militari non più in servizio, opinionisti e militare in servizio, addirittura portavoce di un sindacato militare, post pubblici e articoli che in sequenza: attaccano pesantemente e scandalosamente organi istituzionali, inneggiano, nominando il Capo di SME, al golpe , invitano la politica e il Presidente del Consiglio a farsi da parte per far spazio a leggi marziali (!)

Il SIULM si DISSOCIA da certe orribili, pericolose e distorte pulsioni antidemocratiche, gravissime tanto piu’ in un momento in cui FFAA, Carabinieri e GdF sono impegnati duramente senza tregua al servizio del paese, riservandosi di segnalare alla magistratura militare e/o ordinaria eventuali reati tendenti all’istigazione dei militari a disobbedire alle leggi o a rinnegare la formula del giuramento prestato . (SIULM)



