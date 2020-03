CITTADINI IN DIVISA / Covid-19, la Commissione Difesa del Senato ha chiesto tutele per i vertici militari

Roma, 27 mar 2020 – Una richiesta di impunità che ha suscitato forti polemiche alla luce della realtà vissuta sulla strada dagli operatori delle forze di polizia e dai militari. Ospiti in collegamento telefonico: Senatore Maurizio Gasparri (FIBP-UDC), Daniele Tissone (Segretario Generale del Silp-Cgil), Grazioso Cosentino (Segretario Generale Aggiunto del Sindacato dei Militari).

Il parere alla 5^ Commissione (Bilancio) la 4^ Commissione (Difesa) del Senato ha formulato la seguente osservazione (una richiesta al Governo) al punto 3 delle osservazioni recita: “3) valuti il Governo, in conformità con quanto previsto in situazioni analoghe per le altre amministrazioni dello Stato, di garantire forme di tutela, in sede civile e penale, nei confronti dei responsabili delle strutture delle Forze armate (compresa l’Arma dei carabinieri), limitando la loro responsabilità qualora questi abbiano assolto agli obblighi di informazione del personale sui rischi di contaminazione da agenti virali, e gli ordini emanati siano conformi alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie”.

ASCOLTA LA REGISTRAZIONE>>>>>

