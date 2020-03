LA DIRETTA DELLE 19.40 / CONFERENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE. Si dovrebbe parlare di sostegno alle persone e BUONI PASTO per chi ne ha bisogno.

Roma, 28 mar 2020 – La diretta da Palazzo Chigi ore 19.20. Conferenza stampa. Punto di situazione. Aiuti alle famiglie. Risorse immediate per accedere ai prodotti alimentari o di prima necessità.



Il Particolare il Governo:

– vogliamo dare un segno di concreta vicinanza con un provvedimento di estrema urgenza (DPCM)… con uno stanziamento di 4,3 miliardi di euro a favore dei Sindaci dei Comuni + ordinanza di P. CIV. per destinare ulteriori 400 M€ sempre ai Comuni (in base a dimensione demografica e a situazione socio-economica) per erogare concreti aiuti/buoni spesa/generi alimentari/prodotti di prima necessità a favore dei meno abbienti/chi è più in difficoltà (‘’nessuno deve essere lasciato da solo/indietro’’ – in tal senso, fondamentale il ruolo fattivo dell’ANCI, l’associazione dei Comuni);

– lavoro straordinario dell’INPS al fine di assicurare in tempi rapidissimi i contributi finanziari previsti dal DL ‘’Cura Italia’’ ai cittadini aventi titolo ai vari bonus.

Cerca nel sito Search for: