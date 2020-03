NOIPA / IN ARRIVO il Modello Certificazione Unica 2020 – Conguaglio contributivo e fiscale relativo ai redditi 2019. ALL’INTERNO LA LETTERA DI NOIPA

Roma, 28 mar 2020 – NOIPA RENDE NOTO CHE IL CU 2019 SARA’ DISPONIBILE ENTRO IL 31/3/2020 SUL PROPRIO PROFILO PERSONALE DEL PORTALE. Come ogni anno NOIPA comunica le novità e i criteri adottati per l’elaborazione e il rilascio del modello di Certificazione Unica 2020 relativo ai redditi 2019. Fare attenzione per coloro che hanno diritto alla defiscalizzazione per reddito da lavoro.

Segue lettera di NOIPA.

