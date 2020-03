COVID-19 ITALIA: SI STABILIZZA LA CRESCITA SOTTO I 4.000 CASI GIORNALIERI. CAOS NEL RESTO DEL MONDO

Roma, 29 mar 2020 – E’ ORA UNA TRAGEDIA SANITARIA E DOMANI UNA TRAGEDIA ECONOMICA PER TUTTI. PER CONFINDUSTRIA, QUESTO BLOCCO CI COSTA OGNI MESE CIRCA 100 MILIARDI DI EURO DI NUOVO DEBITO. NELLA TABELLA DI CUI SOPRA LA SITUAZIONE IN EUROPA AGGIORNATA A IERI. Negli USA sfondata in poche settimane la soglia dei 100.000 infetti e continua a salire vertiginosamente. Ad oggi siamo a 125.000 positivi. In Italia la crescita degli infetti e’ stabile, ma si continua a morire a centinaia al giorno. Su 13.000 guariti, ci sono 10.779 decessi totali da o con coronavirus.

Conferenza stampa delle ore 18 del 29 marzo 2020

97.689 i casi totali, le persone attualmente positive sono 73.880, 10.779 deceduti e 13.030 guariti.

Tra i 73.880 positivi:

42.558 si trovano in isolamento domiciliare

27386 ricoverati con sintomi

3906 in terapia intensiva

