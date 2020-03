COCER ESERCITO: attivare contributo volontario economico dei militari per l’emergenza COVID-19.

Roma, 30 mar 2020 – UN CONTRIBUTO PER AIUTARE CHI STA MALE. UNA BUONA INIZIATIVA CHE NASCE DAI NOSTRI DELEGATI DEL COCER ESERCITO. Si tratta di un contributo volontario da elargire tramite il portale di NOIPA, a favore della popolazione bisognosa.



Questa la delibera di oggi.

IL CO.CE.R. ESERCITO

VISTA: la situazione di emergenza Nazionale COVID-19;

PRESO ATTO: del desiderio espresso dal personale militare di contribuire, volontariamente, all’elargizione di un sostegno economico ai concittadini che versano in una situazione economica di indigenza;

CONSIDERATO: che il nobile gesto ha lo scopo di manifestare, in qualità di appartenenti all’Istituzione Difesa, la propria solidale ed aderente vicinanza, anche dal punto di vista dei bisogni economici, a tutta la popolazione in difficoltà, nella

difficile congiuntura che stiamo attraversando;

DELIBERA

1. Di chiedere il sostegno dell’Autorità affiancata, allo scopo di farsi promotore presso lo Stato Maggiore della Difesa al fine di far predisporre l’attivazione sul portale NOIPA di una semplice modalità all’interno dell’area “Self Service” del portale, attraverso la quale ciascun amministrato possa destinare una somma, a scelta (preimpostata tra 2 euro, 5 euro, 10 euro), in forma “una tantum” e a carattere di continuità fino al termine dell’emergenza Nazionale, da destinare, in forma integrativa, al Fondo di Solidarietà Comunale in forma pienamente rendicontabile;

2. Di inviare la presente delibera al Co.Ce.R. Interfoze al fine di estendere tale proposta a tutti i Consigli Centrali di Rappresentanza dei Militari dello Stato Maggiore della Difesa per voler intraprendere la stessa iniziativa ed indirizzarla al Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa;

3. Di inviare la presente delibera ai Co.I.R. e Co.Ba.R. collegati;

4. Di inviare la presente delibera a stralcio del verbale.

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli: 13

Contrari: 00

Astenuti: 00

La presente delibera nr. 18 viene approvata all’unanimità in data 30 marzo 2020.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

