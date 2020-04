CORONAVIRUS: FI, CHIEDIAMO PARITA’ TRATTAMENTO COMPARTO SICUREZZA-DIFESA

Roma, 2 apr 2020 – “Forza Italia ha presentato, con segnalazione di assoluta priorità, un emendamento per garantire il pieno rispetto dell’impegno di tutte le forze armate e di polizia nell’affrontare l’emergenza coronavirus”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, e i senatori Dario Damiani, Raffaele Fantetti, Maurizio Gasparri, Massimo Mallegni, Giuseppe Moles, Gilberto Pichetto, Antonio Saccone.

“In particolare, chiediamo l’aumento delle ore degli straordinari e la parità di trattamento giuridico, economico e di sicurezza per tutto il personale del comparto sicurezza-difesa. Serve, a parità di impegno, una sostanziale equiparazione. E’ un tema che abbiamo evidenziato alle massime autorità di governo del comparto sicurezza-difesa e che sosterremo in commissione Bilancio e nel confronto con l’esecutivo. Accogliamo pertanto con favore la delibera del Cocer Esercito in cui si sottolinea questa urgente priorità, alla quale abbiamo già risposto nei giorni scorsi con questo emendamento che sosterremo con forza, in Commissione Bilancio e in Aula”, concludono.

