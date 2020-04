PRONTO IL MODELLO REDDITI CU/2020 (EX CUD) CERTIFICAZIONE UNICA LAVORATORI. DOVE TROVARLO? IL DOCUMENTO E’ DISPONIBILE SUL PORTALE DI NOIPA

Roma, 2 apr 2020 – DARE ATTENZIONE PER COLORO CHE PERCEPISCONO LA DEFISCALIZZAZIONE 2020. NONOSTANTE IL CORONAVIRUS IMPERVERSA DA NORD A SUD DEL PAESE, E NON SOLO, E SIAMO QUASI TUTTI “PRIGIONIERI” IN CASA, C’E’ CHI LAVORA. NOIPA HA RESO DISPONIBILE IN AREA RISERVATA IL CU (REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PERCEPITI NEL 2019).

Fra le novità di rilievo introdotte nel modello CU 2020 (redditi 2019), troviamo la presenza di appositi campi per l’indicazione della detrazione, prevista per gli appartenenti al comparto, per effetto della cosi’ detta “defiscalizzazione ” che, per l’anno 2019, è riconosciuta nell’importo massimo di € 507,00.

Al riguardo, si segnala che il MEF-NoiPA, una volta attribuito agli aventi titolo il beneficio in parola, provvederà a rielaborare automaticamente le certificazioni dei beneficiari, rendendo disponibile nell’area personale dei singoli amministrati una nuova CU 2020.

Per quanto precede, tenuto conto del discendente obbligo di utilizzo dei nuovi dati contenuti nella CU rielaborata ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi e, nel caso di dichiarazione precompilata, della necessità di provvedere a cura del singolo amministrato alla modifica del modello precaricato, si invita il citato personale, potenzialmente destinatario dell’anzidetta detrazione, ad attendere l’attribuzione del beneficio de quo e la conseguente rielaborazione della CU prima di presentare l’eventuale modello 730/2020 (redditi 2019), il cui termine per la presentazione è stato peraltro prorogato al 30 settembre p.v..

