MILITARI / RICHIESTE DELUCIDAZIONI SULLO SMALTIMENTO OBBLIGATORIO DELLE FERIE. Si attende un autorevole intervento chiarificatore che imponga anche una uniformita’ di applicazione per tutte le caserme

Roma, 4 apr 2020 – OGNUNO APPLICA LE NORME A SECONDA DI COME LE INTERPRETA. COSI’ NON VA BENE. CI SONO TROPPE DISPOSIZIONI E POCHI ORDINI CHIARI E I COMANDANTI MESSI IN QUESTE CONDIZIONI SPESSO FRAINTENDONO. Segue comunicato. Il Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato – S.I.A.M.O. Esercito – da sempre schierato a difesa del personale, ha deciso di intervenire, ancora una volta, per chiedere delucidazioni al Capo di Stato Maggiore, Gen. Salvatore FARINA, in merito alle ultime circolari interne ad alcuni reparti, che trattano lo smaltimento obbligatorio delle ferie. Il Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato – S.I.A.M.O. Esercito – da sempre schierato a difesa del personale, ha deciso di intervenire, ancora una volta, per chiedere delucidazioni al Capo di Stato Maggiore, Gen. Salvatore FARINA, in merito alle ultime circolari interne ad alcuni reparti, che trattano lo smaltimento obbligatorio delle ferie. In questi momenti di difficoltà il personale, per continuare a lavorare con dedizione e serenità, ha necessità di avere ordini precisi e soprattutto che non vadano a ripercuotersi sulle esigenze personali e familiari.

A seguito di una diramazione su canali non ufficiali, che ha raggiunto tutti i livelli di comando anche non coinvolti, di una direttiva interna a un’articolazione di PERSOMIL sulla fruizione di ferie e permessi dei lavoratori (in gran parte personale civile), molti Comandanti dei reparti dell’Esercito hanno recepito le indicazioni interne emanate dalla citata articolazione della D.G. e le hanno integralmente riprodotte in disposizioni per il personale dell’Esercito.

A tal proposito il S.I.A.M.O. Esercito, al corrente delle Circolari precedentemente emanate dagli Stati Maggiori di Esercito e Difesa, volte alla tutela di tutto il personale militare in questo grave periodo di difficoltà, ha interessato il Capo di Stato Maggiore, Gen. Salvatore FARINA, affinché intervenga chiarendo, nuovamente e con risoluzione, per mettere un punto definitivo a questa situazione, in modo che il personale possa continuare il suo impegno sul tutto il territorio nazionale con totale serenità e abnegazione.

Roma, 03aprile 2020