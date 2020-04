CAMPAGNA ADESIONE 2020 SINDACATO S.I.A.M.O- ESERCITO. Riceviamo e pubblichiamo

Roma, 6 apr 2020 – CAMPAGNA ADESIONE 2020 SINDACATO S.I.A.M.O. – ESERCITO. Nota della redazione: Questo portale forzearmate.eu e’ da tempo che pubblica molti comunicati di diversi sindacati militari. Non vogliamo fare torto a nessuno ed e’ per questo che e’ giusto chiarire che NON siamo un organo di informazione ufficiale di nessun sindacato, ma cediamo volentieri il nostro spazio web in modo disinteressato e al servizio della massima liberta’ informativa e nell’interesse del personale e degli utenti che ci seguono. Questo spazio quindi e’ a disposizione di chi lo usa. Senza preclusioni di sorta.

SEGUE SPAZIO SINDACALE.

SINDACATO MILITARE S.I.A.M.O. – ESERCITO. PARTITA LA CAMPAGNA ADESIONE 2020. Un lavoro di squadra, di staff, dove fin dal primo giorno, attraverso quello sguardo all’unisono e privo di personalismi, si decise di costruire qualcosa che andasse a proteggere la serenità di coloro i quali non si risparmiano di servire ogni istante della propria vita il proprio paese: l’Italia. Ma cos’è la serenità? Qual è il vero costrutto di questa parola così pronunciata, così ascoltata? Il S.I.A.M.O. ESERCITO è una domanda che si è posta spesso, ed è consapevole che innanzi a una parola così complessa esso è chiamato a lavorare senza alcun risparmio delle proprie energie, costi quel che costi!

Un uomo e una donna in uniforme è pur sempre un uomo e una donna, è pur sempre un padre o una madre, un figlio o una figlia, parliamo di persone che vivono due vite collaterali, quella che ti dice che sei un soldato, e quella invece che ti sussurra che hai una famiglia. L’aspetto economico, la condizione di vita, un problema di salute, un divorzio, la lontananza dai propri figli, questi sono solo la punta.

Per approfondire e associarti collegati direttamente al SITO WEB del Sindacato S.I.A.M.O.-ESERCITO, clicca qui >>>

