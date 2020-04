Roma, 7 apr 2020 – Pubblichiamo il COMUNICATO di UNARMA:

IL SINDACATO UNARMA CHIEDE QUANTI DPI SONO STATI CONSEGNATI AI SINGOLI CARABINIERI

I giorni scorsi, questa Associazione Sindacale ha inoltrato istanza di accesso agli atti amministrativi al Comando Generale e a tutti i Comandi Legione, al fine di conoscere quanti DPI (guanti, mascherine ecc) sono stati consegnati ai Carabinieri nel periodo 1 marzo 6 aprile c.a..

Tale richiesta è motivata dal fatto che vorremmo avere contezza di quanto fatto dal datore di lavoro, ovvero quale protezione è stata garantita, in virtù della pandemia COVID-19.

Le domande che ci poniamo sono molteplici:

1. IL COMANDO GENERALE RISPONDERA’, IN NOME E PER CONTO DI TUTTI I COMANDI, CON NOTA DI DINIEGO?

2. RISPONDERANNO TRINCERANDOSI, COME GIA’ FATTO ALTRE VOLTE, CON LA DICUTURA STANDARD:

– non indica, in modo sufficientemente preciso e circoscritto, una specifica documentazione;

– non è supportata da un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata” ai documenti richiesti.

3. DIRANNO CHE NON SIAMO TITOLATI A FARE QUESTO TIPO DI RICHIESTA PERCHE’ NESSUNA LEGGE CI HA ANCORA CERTIFICATI?

4. CI STUPIRANNO CON EFFETTI SPECIALI, DANDOCI QUANTO RICHIESTO?

La nostra istanza è rivolta a raccogliere dati certificati, anche se ne abbiamo acquisiti a sufficienza per stilare un documento memorandum, nel senso.

Un sindacato non dovrebbe concedere al datore di lavoro il destro di “smarcarsi” dalle proprie responsabilità e delegare ad altri la responsabilità delle proprie (in)azioni, ma dovrebbe stimolarlo affinché possa migliorare le condizioni lavorative-economiche dei propri dipendenti.

Unarma tutelerà sempre i colleghi, di ogni ordine e grado.

Unarma sarà sempre affianco dei Carabinieri perché con il rispetto verso le Istituzioni, l’amore per la Patria e il colloquio costante con i cittadini, sono loro a dare il vero “lustro” alla nostra amata Arma!

Roma, 7 aprile 2020 – La Segreteria Nazionale

