MILITARI / FORZA ITALIA: SI AUMENTINO STANZIAMENTI PER STRAORDINARI COMPARTO SICUREZZA- DIFESA PER EMERGENZA CORONAVIRUS

Roma, 7 apr 2020 – DOPO L’INTERESSAMENTO DEL CO.CE.R. QUALCOSA SI MUOVE. “Solo Forza Italia si è ricordata delle forze armate impegnate in tutte le città e su tutto il territorio nazionale per l’emergenza Coronavirus. Abbiamo chiesto e ottenuto con l’approvazione di un odg a prima firma del senatore Maurizio Gasparri e sottoscritto dal presidente del gruppo, Anna Maria Bernini, e dai senatori Gilberto Pichetto Fratin, Giuseppe Moles, Marco Siclari, Roberto Berardi, Andrea Causin, Massimo Mallegni, Anna Minuto, che venissero aumentati gli stanziamenti per gli straordinari di tutto il comparto sicurezza-difesa, cioè Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, e di tutte le Forze Armate che stanno contribuendo in maniera eccezionale in questa fase, occupandosi anche delle cose più dolorose, come il trasporto delle salme, concorrendo al controllo del territorio insieme alle altre forze di polizia e alla polizia locale, che Forza Italia ha menzionato nell’odg.

In sostanza abbiamo chiesto e ottenuto che si aumentassero i fondi per gli straordinari di tutto il comparto sicurezza – difesa, comprese le polizie locali, ma che in particolare si riconoscesse l’impegno delle Forze Armate, così come avevano richiesto gli organi di rappresentanza, soprattutto dell’Esercito che è tra le Forze Armate quello più impegnato.

Solo grazie a Forza Italia questo tema è entrato in Commissione e su questo il governo si è impegnato, soprattutto dopo i ripetuti interventi del senatore Gasparri in sala Koch dove è riunita la Commissione Bilancio. Forza Italia si ricorda del comparto sicurezza -difesa in ogni momento e ha accolto un grido di dolore che ha visto invece gli altri partiti distratti. Ora attendiamo dal governo atti conseguenti nel decreto che verrà varato nel mese di aprile. Del resto dovranno passare in questa Commissione dove si sono impegnati ad accogliere il nostro ordine del giorno e la nostra richiesta”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo di Forza Italia al Senato.

Cerca nel sito Search for: