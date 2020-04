COMUNICATO CO.CE.R. – ESERCITO: SIAMO QUASI A META’ STRADA!

Roma, 8 apr 220 – In arrivo i risultati dell’impegno sugli straordinari per il personale impegnato in strade sicure. Soddisfazione del COCER ESERCITO. Segue comunicato stampa.

COCER ESERCITO: siamo quasi a metà strada!

Il COCER ESERCITO è venuto a conoscenza che nella notte, in sede di esame dell'A.S. 1766, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che eleva da 21 a 40 ore al mese per 90 giorni il tetto di straordinario mensile finanziato per l'operazione emergenza COVID-19 e la connessa operazione "Strade sicure". Si tratta di un primo importante risultato, qualora confermato, da migliorare e consolidare con successivi provvedimenti, per garantire il giusto trattamento ai militari impegnati nella complessa attività, oggi orientata anche al superamento dell'emergenza Coronavirus, a beneficio sia della funzionalità dello strumento militare sia del principio di equiordinazione fra i Comparti. Il COCER ESERCITO apprezza gli impegni profusi dai parlamentari, di maggioranza e di opposizione, che tutti insieme si sono spesi per conseguire questo fondamentale obiettivo intermedio, nonché il Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini, sempre attento e determinato nel venire incontro alle esigenze delle Forze Armate, certi che il Governo e il Parlamento continueranno il processo iniziato anche in futuro garantendo la pari dignità tra il Comparto Difesa e Sicurezza. Roma, 08 aprile 2020

