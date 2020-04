Concorso per il reclutamento di 93 Ufficiali nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell’Esercito – Scadenza 19-04-2020

Roma, 8 apr 2020 – Il Ministero della Difesa ha pubblicato un bando per il reclutamento di 93 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, nel ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e Materiali dell’Esercito, nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito e nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito. Sono 12 i giorni alla chiusura del concorso a partire da oggi.

I 93 aspiranti all’Arma/Corpo di inserimento: 46 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito; 12 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e materiali dell’Esercito; 5 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’esercito; 30 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’esercito.

Possono partecipare al concorso Esercito Italiano le seguenti categorie di concorrenti: Ufficiali inferiori di Complemento dell’Esercito, in congedo dopo il completamento senza demerito della ferma biennale; i sottufficiali appartenenti al ruolo dei Marescialli dell’Esercito; i sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti dell’Esercito che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, non hanno superato il giorno di compimento del quarantacinquesimo anno di età e che hanno almeno cinque anni di permanenza in detto ruolo con qualifiche non inferiori;

i Volontari in servizio permanente dell’Esercito che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano svolto almeno cinque anni di permanenza in detto ruolo e che non hanno non hanno superato i 45 anni; per il Corpo/Arma di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia militare dell’Esercito che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo; gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a Tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi.

Scadenza presentazione delle domande 19 Aprile 2020, ulteriori info su www.difesa.it nella sezione “Concorsi On-Line”>>>>>

