Dl Cura Italia / PD: “Soddisfatti per approvazione emendamento PD per personale FF.AA”. Ascoltate le richieste del CO.CE.R. ESERCITO sulla questione degli straordinari

Roma, 8 apr 2020 – “E’ con soddisfazione che possiamo comunicare che, con riferimento all’impiego del contingente dell’operazione Strade Sicure, anche nell’emergenza sanitaria in atto, è stato approvato nella Commissione bilancio del Senato, con parere favorevole del Governo, un emendamento del Partito Democratico al decreto Cura Italia, che viene incontro alle aspettative del personale delle Forze armate e alle richieste, in particolare, del Cocer Esercito per quanto riguarda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario.

E’ un ulteriore segno concreto dell’apprezzamento del Paese e per lo sforzo straordinario che, le strutture e il personale delle Forze Armate, insieme alle altre Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario, stanno sostenendo, a beneficio di tutta la popolazione, sia sul versante sanitario che sul versante della sicurezza”.

Così in una nota Vito Vattuone e Alberto Pagani, capigruppo Pd in commissione Difesa al Senato e alla Camera, e Carmelo Miceli, responsabile Sicurezza per la segreteria nazionale del Pd.

Roma, 8 aprile 2020

