Entra in parlamento il quesito del Sindacato LRM sul futuro dei VFP4 della 1^ e 2^ Immissione 2013 “

Roma, 10 apr 2020 – Ora al Ministro della Difesa il dovere di rispondere.



Primo firmatario: RUSSO PAOLO

Gruppo: FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE

Data firma: 08/04/2020

Destinatari Ministero destinatario:

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 08/04/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05138 presentato daRUSSO Paolotesto di Mercoledì 8 aprile 2020, seduta n. 324

PAOLO RUSSO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BIANCOFIORE, CASSINELLI, D’ATTIS, DALL’OSSO, FASCINA, FITZGERALD NISSOLI, GIACOMETTO, LABRIOLA, MAZZETTI, MILANATO, NAPOLI, PELLA, PETTARIN, POLIDORI, RIPANI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SARRO, SCOMA e SQUERI.

– Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:

per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Covid-19, i volontari in ferma quadriennale stanno fornendo il loro straordinario contributo per supportare i cittadini nella gestione della grave crisi epidemiologica;

la disciplina speciale dei volontari di truppa, prevista dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), reca, tra le altre norme, lo status giuridico dei militari in ferma prefissata quadriennale, ivi compreso l’avanzamento di carriera;

nello specifico, ai sensi dell’articolo 878 del codice dell’ordinamento militare, i volontari in ferma prefissata delle Forze armate sono militari in servizio temporaneo e, come tali, non sono legati a rapporto di impiego, ma solo a rapporto di servizio per la durata della loro ferma;

ai sensi dell’articolo 700 del codice dell’ordinamento militare, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo; L’interrogazione prosegue qui >>>

