Remunerazione delle ore di lavoro straordinario del personale militare impiegato nell’emergenza Covid-19. Comunicato delegati Cocer Esercito

Roma, 10 apr 2020 – I Delegati Cocer Pasquale Fico- Gennaro Galantuomo-Domenico Bilello-Giuseppe Scifo-Domenico Migliore-Raffaele Moretti-Davide Delcuratolo-Francesco Gentile-Antonino Duca;. “Apprendiamo dalle Agenzie di stampa che, nel maxi emendamento al Decreto Legge n. 18, è stato approvato, d’intesa tra maggioranza e opposizione, lo stanziamento di 10 milioni di euro finalizzato alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario del personale militare impiegato nell’emergenza Covid-19.

Merito del costante e pressante lavoro svolto dal Cocer Esercito attraverso una serie di delibere propositive nei confronti del Capo di Stato Maggiore Esercito Gen. Salvatore Farina e del Ministro della Difesa On.le Lorenzo Guerini.

Risultato che gratifica parzialmente la dignità dei Soldati Italiani che operano incessantemente nella lotta contro il Coronavirus.

Questa è allo stato attuale solo la prima tappa del percorso che dovrà condurre, con il prossimo Decreto del Consiglio dei Ministri, alla totale equità di trattamento tra tutti gli operatori di polizia e militari impegnati nell’emergenza”.

I Delegati Cocer

Pasquale Fico- Gennaro Galantuomo-Domenico Bilello-Giuseppe Scifo-Domenico Migliore-Raffaele Moretti-Davide Delcuratolo-Francesco Gentile-Antonino Duca

Agi, 08/04/2020 21:52:00

Coronavirus: ok c.Bilancio Senato equita’ militari-forze polizia

Adnkronos, 09/04/2020 20:54:00

CORONAVIRUS: 9 DELEGATI COCER ESERCITO, ‘BENE FONDI ‘STRADE SICURE’, E’ PRIMA TAPPA’

‘prossimo decreto Cdm dovrà portare e totale equità trattamentotra operatori polizia e militari’

Agi, 09/04/2020 20:53:00

Coronavirus: Cocer Esercito, primi passi per equita’ trattamento

Cura Italia, Garavini (IV): “Eliminate disparità per Forze Armate durante emergenza coronavirus. Ora impegno per renderlo permanente”



Roma, 9 apr. – “È un risultato importante perchè garantisce alle donne e agli uomini di Strade sicure un massimo di quaranta ore mensili di straordinario per un periodo di novanta giorni, in questa prima fase emergenziale”. Lo dichiara Laura Garavini, presidente della Commissione Difesa del Senato, a commento della fiducia sul decreto Cura Italia.

“Il lavoro svolto in Commissione durante l’esame del decreto Cura Italia, condiviso tra maggioranza e opposizione, è ripagato da questo positivo risultato sul riconoscimento , anche se temporaneo, del compenso per lavoro straordinario al contingente di Strade sicure”.

“È ora necessario, anche sulla base del principio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia, attivarsi per garantire il compenso per lavoro straordinario in via permanente. Lo sforzo e la dedizione delle nostre Forze armate – conclude la presidente – meritano il rispetto di corrette condizioni di lavoro

