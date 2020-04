F.E.S.I. 2019, DA PERCEPIRE NEL 2020 / Emanata la disposizione di SMD del 9/4/2020. Fondamentale il lavoro portato avanti dai Delegati del CO.CE.R.. Ampliata di molto la platea dei militari percettori

Roma, 11 apr 2020 – UN FESI 2019 PIU’ PESANTE IN BUSTA PAGA PER MOLTI COLLEGHI. Grazie al lavoro svolto dal Co.ce.r., SMD ha recepito molte loro richieste al fine di ampliare la platea per la percezione del “SUPER FESI”. Richieste messe nero su bianco dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare diffusa il 9 aprile 2020. Quindi molti di noi percepiranno, probabilmente tra luglio ed agosto, una busta paga piu’ pesante, che per chi non ha i conti sotto mano, si parla di un FESI con un importo lordo che puo’ arrivare a circa 1.200 euro, una tantum. Una cifra di non poco conto. Un risultato questo che riconosce alcuni ulteriori incarichi svolti dal militare e per il quale e’ richiesta una certa responsabilita’ sia amministrativa che decisionale.

Di seguito la circolare di SMD del 9.4.2020, dove ognuno puo’ vedere se in base al proprio incarico e’ incluso nel “SUPER FESI” 2019, da percepire presumibilmente tra luglio e agosto 2020, salvo ritardi COVID-19.

