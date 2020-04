DECRETO 10.4.2020 / Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale / PERIODO 14 APRILE – 3 MAGGIO 2020

Roma, 12 apr 2020 – Il nuovo e ultimo Decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.4.2020 sara’ valido dal 14.4.2020 al al 3.5.2020, salvo nuove e importanti novita’. Prevista in questa nuova fase l’apertura di alcune attivita’ commerciali e lavorative (vedi allegati 1, 2 e 3). La raccomandazione e’ sempre la solita: SI RIMANE A CASA E SI ESCE PER LE SOLE COSE NON RIMANDABILI PREVISTE.

Il Decreto DPCM 10.4.2020 lo trovi qui >>>

