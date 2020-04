Coronavirus: il contributo delle Forze Armate

Roma, 13 apr 2020 – Dal sito difesa.it – Il Ministero della Difesa è impegnato fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Le Forze Armate hanno messo a disposizione tutte le risorse e le capacità disponibili. Presso il COI una Sala Operativa coordina le attività di supporto alla Sanità nazionale con l’invio di medici e infermieri militari, l’allestimento di ospedali da campo e la predisposizione di strutture sanitarie militari per accogliere i pazienti, i voli sanitari di emergenza e in bio-contenimento e i trasporti di materiale sanitario e il supporto alle Forze dell’Ordine in attività di Pubblica Sicurezza. Vedi la galleria fotografica del Ministero Difesa, clicca qui >>>

