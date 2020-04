Estensione al personale dirigentedelle disposizioni dei DD.PP.RR. 15 marzo 2018, n. 39 e n. 40(recepimento dei provvedimenti di concertazione riguardanti il personale, rispettivamente,delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate).

Roma, 13 apr 2020 – CIRCOLARE PERSOMIL DELL’8/4/2020 NR. 144712. Con questa circolare PERSOMIL ha recepito le nuove direttive introdotte con il nuovo riordino dei gradi del 2019, estendendo quindi alcuni istituti a favore degli ufficiali superiori e generali, gia’ previsti per il solo personale militare NON direttivo con il riordino dei gradi del 2018. Se sei interessato trovi tutto sulla circolare in questione. La circolare completa la puoi prelevare qui >>>

