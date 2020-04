IL SINDACATO MILITARE S.I.A.M.O. GUARDA AL VERSANTE STRADE SICURE

Il Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato – S.I.A.M.O. Esercito fa la sua ascesa in campo a tutela del personale impegnato nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. In questi giorni ardui, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano Gen. Salvatore FARINA, con una nota è stato informato su una serie di criticità dell’operazione Strade Sicure in cui i militari sono chiamati senza alcun risparmio a garantire la sicurezza nel paese.