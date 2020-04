NEWS / IN ARRIVO IL PREMIO/BONUS (una tantum) GOVERNATIVO DI 100 EURO A SCALARE, DESTINATO AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE NEL MESE DI MARZO HANNO LAVORATO IN UFFICIO. Ma il reddito non deve superare i 40.000 euro lordi annui

Roma, 15 apr 2020 – Il premio a favore dei lavoratori dipendenti è previsto ai sensi dell’art. 63 del D.L. 18/2020, ed e’ riservato per quei lavoratori che in emergenza coronavirus, nel mese di marzo, si sono recati comunque in ufficio o alti impegni di lavorativi autorizzati, e con un reddito inferiore ai 40 mila euro annui. Il pagamento – che ripetiamo e’ per i soli giorni di presenza al lavoro – avverra’ con il cedolino di giugno 2020. Pertanto il bonus di 100 euro sara’ proporzionato ai soli giorni di presenza al lavoro.



Segue info SMD-CUSI con lettera del 14.4.2020, a seguito risoluzione nr. 18 dell’Agenzia delle Entrate.

Queste sono le modalita’.

