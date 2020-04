Sei aerei cargo Boeing C-17 Globemaster con i materiali donati dal Qatar. L’impegno del 3° Stormo di Villafranca di Verona

Roma, 16 apr 2020 – Già da due giorni dalla base di Villafranca di Verona, sede del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare, sono iniziate le operazioni di trasferimento dell’ospedale da campo donato dall’Emirato del Qatar all’Italia e destinato a Schiavonia (Pd), dove sarà installato in prossimità dell’ospedale Covid19 della città, secondo le indicazioni della Regione Veneto.

In particolare si tratta di una struttura ospedaliera campale di oltre cinquemila metri quadrati composta da 4 tensostrutture.

A Villafranca, in linea con quanto disposto dal Comando Operativo di Vertice Interforze, sono stati accolti complessivamente sei aerei cargo Boeing C-17 Globemaster. Le operazioni di trasporto, per la cospicua quantità di materiale, si protrarranno per alcuni giorni. Nel frattempo gli specialisti del 3° Stormo, in stretto coordinamento con la Protezione Civile della Regione Veneto e con il personale del Qatar, avvieranno le necessarie predisposizioni infrastrutturali per accogliere la struttura ospedaliera.

I lavori, la cui durata si stima in circa 3 settimane, vedranno impegnati donne e uomini dello Stormo specializzati nel settore della logistica.

