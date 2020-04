MILITARI, POLIZIOTTI E CARABINIERI / RIDUZIONE DELL’IMPOSTA PER I REDDITI DA LAVORO CHE NON SUPERANO I 28.000 EURO LORDI ANNUI, RIFERITI AL CU ANNO 2018

Roma, 17 apr 2020 – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7/2/2020, REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 13/2/2020. Avevamo gia’ pubblicato le disposizioni applicative relative alla riduzione di imposta sul lavoro dipendente per l’anno 2019, riferito ai redditi da lavoro percepiti nel 2018. La riduzione di imposta si applica a tutto il personale militare e personale delle forze di polizia, con un reddito da lavoro dipendente, come gia’ detto, che non super ai 28.000 euro (CU 2018).

