CORONAVIRUS, LA VOGLIA DI TORNARE ALLA NORMALITA’ E’ TANTA. LE SPINTE SOCIALI SONO ENORMI. MA IL VIRUS ANCORA CONTAGIA A MIGLIAIA OGNI GIORNO

Roma, 18 apr 2020 – UN VIRUS CHE ANCORA NON CI VUOLE LASCIARE IN PACE. L’ITALIA STA’ PAGANDO UN COSTO UMANO, SOCIALE ED ECONOMICO ENORME. Anche oggi la Protezione Civile ci dice che ci sono stati altri 3.491 nuovi contagi, rispetto a ieri. Ci avviciniamo vicino ai 200 mila contagiati totali. Peggio di Wuan, dell’intera Cina. A livello dei decessi abbiamo raggiunto il nr. di 23.227 morti con e per coronavirus.