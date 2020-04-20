UNARMA / LA STORICA SIGLA SINDACALE DEI CARABINIERI, PLAUDE ALL’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA SUL CASO POLI / ESSENZIALE DEVE ESSERE LA CERTEZZA DELL’IMPARZIALITÀ DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NEI CONTENZIOSI MILITARI

Roma, 20 apr 2020 – COMUNICATO STAMPA UNARMA ASC. ESSA RICHIAMA ALLA ANNOSA QUESTIONE DELLA CERTEZZA DELLA IMPARZIALITÀ DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NEI CONTENZIOSI MILITARI, CONSIDERATA ANCHE LA PRESENZA TRA LE FILA DELL’ORGANO GIUDICANTE, DI NUMEROSI EX UFFICIALI SUPERIORI DI TUTTE LE FORZE ARMATE. QUESTA CIRCOSTANZA NON PUÒ LASCIARE INDIFFERENTE UNARMA ED I SUOI ISCRITTI IN QUANTO RIPROPONE LA CRUCIALE QUESTIONE DELL’ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA DELLA CONTROVERSIA SINDACALE AL GIUDICE DEL LAVORO PER I SINDACATI MILITARI, NELLA CONVIZIONE CHE SIA ESSO E SOLO ESSO IL GIUDICE NATURALE CHE PUO’ GARANTIRE LA LEGITTIMA PRETESA DI AUTONOMIA DECISIONALE ED IMPARZIALITÀ.
Roma 19 aprile 2020
UNARMA COMUNICAZIONE
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