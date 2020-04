USMIA AL FIANCO DEI MILITARI IN PRIMA LINEA. COMUNICATO STAMPA

Roma, 20 apr 2020 – COMUNICATO STAMPA. Dalle parole ai fatti. Le associazioni USMIA ed INSIEME SI PUO’ continuano la loro collaborazione e vogliono ringraziarVi per tutto ciò che state facendo in ogni Regione d’Italia. Le nostre due associazioni hanno in corso una distribuzione di materiale sanitario a favore del personale delle forze armate che si stanno prodigando al fianco delle altre Istituzioni e al servizio della popolazione, mettendo in campo ogni possibile forma di supporto altamente qualificato.

USMIA ha in corso la consegna di un primo lotto di tremila mascherine che verranno inviate ad alcuni Comandi delle quattro Forze Armate impiegate sul territorio nazionale. Si tratta di un primo contributo che vuole tuttavia rappresentare un segno di vicinanza e di riconoscenza a quanti si stanno prodigando, quotidianamente, con generosità ed abnegazione.

L’Associazione “INSIEME SI PUO’”, capitanata dal nostro amico l’Avv. Paolo VISINTIN, ha già consegnato millecinquecento mascherine e continuerà a promuovere nei prossimi giorni ulteriori analoghe attività a favore delle forze armate.

L’attuale iniziativa va ad aggiungersi alle altre già avviate nei mesi passati, attraverso le quali è stata promossa una raccolta fondi a beneficio della Croce Rossa Italiana e si sono bandite 5 borse di studio a favore dei figli dei militari, per un valore complessivo di 1.500 €.

Stiamo progressivamente scoprendo la forza della nostra Associazione rappresentata dai valori della generosità e della solidarietà nonchè dal grande senso di appartenenza all’Istituzione che accomuna soldati, marinai, avieri e carabinieri di USMIA, fortemente determinati a tutelare la nostra Organizzazione militare, nell’interesse superiore della Nazione.

Roma, 20 aprile 2020

LA SEGRETERIA NAZIONALE USMIA



