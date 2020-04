NON SI PARLA PIU’ DI APPLICAZIONE DEL RIORDINO DEI GRADI. DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO, ORMAI SCADUTO NEL 2018.

Roma, 21 apr 2020 – COSA SI STA FACENDO PER PROMUOVERE IL PERSONALE A SEGUITO DEL NUOVO RIORDINO DELLE CARRIERE DEL 2019? MA ANCHE DELLE NORMALI ALIQUOTE DI AVANZAMENTO. E PER QUANTO RIGUARDA LO STATO DELL’ARTE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO? E’ lecito o non e’ lecito parlare di questi due o tre argomenti importanti oppure ci dobbiamo tappare la bocca e attenersi ad un ipotetico INESISTENTE protocollo del silenzio? Nel buon nome dell’emergenza CORONAVIRUS?

Crediamo che il mondo non finirà oggi, ma nonostante tutte le tragedie trascorse e in atto, proseguira’ ancora. E i problemi di prima sono ancora piu’ pesanti ed esistenti anche oggi.

E’ ora che i militari e i civili della DIFESA tornino al lavoro gradualmente, e con le dovute precauzioni che tutti conosciamo, come si sta facendo nel mondo economico esterno. E’ ora che la macchina della Difesa riparta. Una macchina ingolfata prima, quasi fusa oggi; quanto meno per quanto riguarda gli interessi economici e normativi del personale dipendente. Passiamo il 25 aprile; passiamo il 1 maggio, ma dal 4 aprile inizi gradualmente il ritorno in ufficio.

