VIDEO – QUANDO IL TASER POTREBBE FARE LA DIFFERENZA! ESAGITATO IN SPAGNA METTE A DURA PROVA LA POLIZIA

Roma, 21 apr 2020 – In tempi di Covid-19 non è facile mantenere la calma, molti problemi che esistevano prima dell’epidemia ora diventano insormontabili ed alcune persone non riuscendo a gestire le situazioni perdono il controllo di se stessi.

E’ il caso di un esagitato energumeno spagnolo che fuori di senno e con a disposizione un’arma tipo katana comincia a sferrare sciabolate sugli automezzi della Polizia che è intervenuta su segnalazione dei cittadini in preda al panico.

Nel video si nota la virulenza dell’ indomabile uomo che si avventa anche contro le autovetture in sosta. Difficile per la Polizia gestire la situazione, abbattere l’uomo con le armi potrebbe essere una soluzione, ma fin quando non viene messa a repentaglio la sicurezza degli agenti si preferisce usare, con notevole rischio, i manganelli…ma un colpo di katana sarebbe difficile da fermare.

Meno male che alla fine gli Agenti di Polizia con notevole autocontrollo, riescono ad avere “la meglio”. In questo caso avere a dispozione un Taser avrebbe fatto la differenza! Ma in Italia un intervento del genere sicuramente avrebbe acceso la polemica sui troppi colpi inferti dalla Polizia al povero uomo andato in incandescenza….



GUARDA IL VIDEO>>>>>

Cerca nel sito Search for: