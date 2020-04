Conferimento della Qualifica Speciale ai Caporal Maggiori Capi Scelti dell’Esercito, ai Sottocapi di 1^ classe Scelti della Marina Militare e ai Primi Avieri Capi Scelti dell’Aeronautica Militare inclusi nell’aliquota del 31 dicembre 2019

Roma, 22 apr 2020 – Ai sensi del secondo comma dell’art. 2255-terdel Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2019 0647168 del 17 dicembre 2019, l’aliquota per il conferimento della Qualifica Speciale di cui all’oggetto interessa i Caporal Maggiori Capi Scelti dell’Esercito e i gradi corrispondenti di Marina ed Aeronautica con anzianità giuridica di grado compresa tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. In detta aliquota viene incluso, qualora siano venute meno le cause impeditive, anche il personale escluso dalle precedenti aliquote

I Comandi/Enti/Reparti, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Circolare, dovranno segnalare…. La circolare ufficiale puoi prelevarla qui >>>



