Coronavirus / Per il Co.ce.r. dell’Esercito: «I soldati non sono figli di un dio minore»

Roma, 23 apr 2020 – Questa sera verrà chiesto il voto di fiducia, da parte del Governo, al Decreto “Cura Italia”, in queste ore in discussione presso la Camera dei Deputati, e venerdì verrà posto il voto finale sul provvedimento teso a convertire in Legge il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020.

Il Senato della Repubblica ha già approvato il provvedimento accogliendo, come passo iniziale, la modifica normativa tesa a riconoscere al personale delle Forze Armate la stessa equità di trattamento rispetto alle Forze di polizia impiegate nell’emergenza COVID-19. Un primo passo che oggi dovrà necessariamente essere completato dalla Camera dei Deputati alla quale il Cocer ha più volte inviato un accorato appello. Puoi leggere l’articolo completo su metropolisweb.it

