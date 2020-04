STATALI / NOIPA / Comunicazione codice ritenuta per erogazioni liberali a favore della Protezione Civile per emergenza COVID-19. INIZIATIVA LANCIATA DAL COCER ESERCITO: DA OGGI SI PUO’ FARE!

Roma, 23 apr 2020 – COCER ESERCITO: attivare contributo volontario economico dei militari per l’emergenza COVID-19. Alle fine ci sono riusciti. Avevamo pubblicato il 30.3.2020 una delibera del Cocer Esercito con la quale l’Organo di Rappresentanza dei Militari chiedeva l’attivazione del contributo volontario covid-19. La delibera precedente nr. 18 del 30.3.2020 la trovi qui >>>

Si trascrive di seguito la lettera del CUSI – DIFESA del 21.4.2020 – Prot . 60861.



Si informa che in relazione all’attuale quadro di emergenza sanitaria, nel sistema stipendiale NoiPA è stato attivato uno specifico codice di ritenuta sul quale far confluire le eventuali erogazioni liberali che gli amministrati intendessero effettuare a favore della Protezione Civile a sostegno del contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (avviso NoiPA in allegato).

Le erogazioni che saranno effettuate utilizzando tale funzione godranno, in fase della predisposizione della CU 2021 (redditi 2020) di una detrazione d’imposta pari al 30% per importi fino a 30.000 euro. 3. Al fine di consentire un agevole utilizzo della funzionalità è stata inserita nel sistema Unificato Web un’apposita voce di ritenuta, denominata “DONAZIONE EMERGENZA COVID-19” con codice ritenuta “17044”, che sarà utilizzabile per il caricamento delle erogazioni volontarie effettuate dal personale dipendente.

