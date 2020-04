A Bari i poliziotti rinunciano ai buoni pasto per aiutare le famiglie in difficoltà

Roma, 24 apr 2020 – Il Reparto Mobile della Polizia di Stato di Bari ha rinunciato ai propri buoni pasto, devolvendo circa 3000 euro per comprare generi alimentari di prima necessità a beneficio delle famiglie in difficoltà economiche. Un’iniziativa di solidarietà nella gestione dell’emergenza coronavirus e che sarà portata avanti in collaborazione con la Caritas Diocesana di Bari.

