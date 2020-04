NOTIZIE FLASH DEL 24 APRILE 2020

Fasano (LE) – Militare dell’ Aeronatica Militare di 39 anni residente a Montalbano, una frazione di Fasano si è impiccato a un albero di ulivo nelle vicine campagne. Ignote le ragioni del gesto.

La Commissione Difesa della Camera nel corso della seduta odierna ha espresso il proprio parere alla Commissione Affari Sociali circa lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Covid-19 – Interrogazione urgente alla ministra dell’Interno Lamorgese per un intervento che impedisca la diffusione su profili Fb e su Tv locali e nazionali di video e foto che intimidiscono Carabinieri, Polizia di Stato e altri rappresentanti le forze dell’ordine che svolgono i normali controlli previsti dall’attuale situazione di emergenza sanitaria“. Cosi la senatrice del Pd Tatjana Rojc, che è componente della commissione Difesa a Palazzo Madama, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di rappresentanti delle forze dell’ordine “vessati” da un uso improprio dei social.

Vincenzo Tramontano militare di 33 anni originario di Maddaloni ha perso la vita il 22 aprile scorso dopo essersi schiantato contro un tir e poi contro le barriere di protezione. L’ incidente è avvenuto in autostrada A2, nei pressi di Eboli, in direzione Campagna.

Psicosi pantera nel Sannio – Una pantera nera è stata avvistata più volte nelle campagne di Torrecuso, in provincia di Benevento. Allarme della popolazione. I carabinieri della Forestale e la protezione civile chiedono di riferire eventuali avvistamenti dell’animale e segnalare eventuali carcasse di animali predati.

Teramo – La Guardia di Finanza ha individuato tre imprese che avrebbero messo in vendita circa 5000 confezioni di prodotti disinfettanti prive della prescritta autorizzazione del Ministero della Salute.

La Brigata Sassari ha donato buoni spesa al comune di Nuoro. In totale 1.650 euro la cifra messa a disposizione dai Dimonios che servirà a far fronte ai bisogni di alcune famiglie in gravi difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

I militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Montegiordano (CS) hanno attivato un’iniziativa di solidarietà per donare ai bisognosi vestiario sequestrato in violazione alle leggi che tutelano i marchi, i brevetti e la sicurezza dei prodotti.

Scambio di fedi con mascherine e guanti – Le nozze ai tempi del Coronavirus celebrate a Foggia nella sala matrimoni del Comune. I due sposi vestono la stessa divisa dell’Aeronautica Militare. I festeggiamenti a settembre.

Contenimento Coronavirus – Impegno dell’Esercito in Sicilia. A Palermo ha sanificato i locali di enti assistenziali e case per anziani. A Verona ha sanificato la Questura.

