VIDEO – TENERSI IN FORMA SI PUO’ DURANTE IL PERIODO FORZATO A CASA – GLI INCURSONI DEL CONSUBIN CI SPIEGANO COME FARE

Roma, 24 apr 2020 – La Marina Militare propone un video tutorial per tenersi fisicamente in forma nelle lunghe ore di clausura in casa. Istruttori d’eccezione gli incursori del Comsubin, uno dei corpi d’elite delle forze armate italiane, che per svolgere al meglio le difficili missioni cui sono chiamati non possono prescindere da una forma fisica eccezionale.

