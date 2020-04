Bando Concorso Interno 300 Sergenti Aeronautica 2020 – Scadenza 20-05-2020

Roma, 27 apr 2020 – Concorso Interno Sergenti Aeronautica 2020 mette a disposizione 300 posti così ripartiti:

a) 180 posti – Concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. dell’Aeronautica Militare da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata.È possibile presentare domanda di partecipazione per una sola delle tipologie di posti a concorso

b) 120 posti – Concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 23° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. dell’Aeronautica Militare da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata

È possibile presentare domanda di partecipazione per uno solo tra i concorsi.

I posti a concorso sono ulteriormente ripartiti per categoria e, per ciascuna di esse, per specialità, come specificato all’interno degli Allegati A1 e A2 del Bando di Concorso.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 20 Maggio 2020 seguendo la procedura online disponibile nel Portale dei Concorsi del Ministero della Difesa ed esplicitata all’interno del Bando di Concorso.

