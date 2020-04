NOTIZIE FLASH 27 APRILE 2020

Poliziotto ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca: fermati due giovani rom – Pasquale Apicella, 37 anni, agente scelto della polizia, è morto questa notte, mentre tentava di sventare un furto in una banca. Ferito lievemente anche un altro agente.

Famiglia in lacrime, colletta e aiuti da Polstrada – una famiglia bloccata sull’ autostrada A1, con al seguito due bambine di quattro e un anno. Dovevano accompagnare una figlia in Trentino per una visita ematoncologica, ma non avevano denaro per mettere benzina né per mangiare. Gli agenti, dopo aver permesso alla famiglia di rifocillarsi, l’hanno aiutata a riprendere il viaggio, pagandole anche il rifornimento di carburante.

Sardegna – Oltre duemila tamponi e 1.122 controlli clinici in 38 case di riposo per anziani. A un mese esatto dall’inizio del coinvolgimento dei militari nel contrasto alla diffusione del coronavirus, sono questi i numeri di un primo bilancio delle operazioni svolte dalla task force sanitaria di Esercito e Marina nel nord Sardegna.

Piemonte, l’ Esercito sanifica case di riposo – Lo Stato Maggiore della Difesa ha inoltre messo a disposizione della regione, per l’emergenza coronavirus nelle case di riposo del territorio, 25 infermieri militari.

La spesa militare mondiale ha raggiunto nel 2019 il livello più alto dalla fine della guerra fredda, con gli Stati Uniti in testa: è quanto emerge da un rapporto dell’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri).

Un gruppo di 56 migranti è stato soccorso a mezzo miglio dalla costa di Lampedusa dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza.

Gli elicotteri dell’Esercito Italiano continuano a volare per trasportare, il più velocemente possibile, materiale sanitario destinato agli ospedali.

Scandalo scarcerazioni dei boss mafiosi – Per il ministro Bonafede bisogna coinvolgere la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nelle decisioni relative ad istanze di scarcerazione di condannati per reati di mafia. Continua lo scarico delle responsabilità…

