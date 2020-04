NOIPA / Periferizzazione 2^ fase-Apertura agli Enti periferici delle F.A. delle funzionalità NoiPA per la gestione delle ritenute extra-erariali e degli assegni al nucleo familiare

Roma, 29 apr 2020 – CIRCOLARE DI SMD/CUSI DEL 14/04/20520 >>> Com’è noto, alla fine dello scorso anno si è conclusa la prima fase del progetto in oggetto che, ad oggi, consente agli operatori periferici di consultare le partite stipendiali del personale (militare e civile) appartenente al proprio cono di visibilità, definito sulla base delle strutture organizzative (UTE/UDS) concordate con ciascuna Forza Armata.2.

In concomitanza con un fisiologico periodo di assestamento che ha consentito alle Forze Armate di assimilare il nuovo modello organizzativo ma anche allo scrivente di gestire il trasferimento delle partite stipendiali dalla vecchia alla nuova struttura, di portare a termine le abilitazioni del personale sul portale NoiPA in modalità “consultazione” e di organizzare sessioni formative presso la sede NoiPA, è stata avviata la seconda fase della “periferizzazione”.

Nello specifico, con i referenti di NoiPA sono stati creati e messi a punto specifici Ruoli per consentire agli operatori periferici delle Forze Armate di eseguire direttamente sulla piattaforma stipendiale del MEF le variazioni amministrative connesse alle ritenute extra-erariali e gli assegni al nucleo familiare (ANF) con il vantaggio immediato di ridurre di un mese i tempi di applicazione a cedolino. Per comodità di esposizione e di consultazione è stata predisposta, in allegato,una scheda contenente gli elementi informativi più significativi del nuovo modello…

